Polscy turyści poszkodowani w Tatrach na Słowacji

Pierwszy wypadek dotyczył 27-letniego Polaka, który upadł w rejonie schroniska Tery'ego, doznając urazu kostki - podaje Radio Zet. Po udzieleniu pierwszej pomocy został przetransportowany helikopterem do szpitala w Popradzie. Drugi incydent miał miejsce w okolicy Velickiego Mostu, gdzie inny turysta również doznał urazu nogi i nie mógł kontynuować wędrówki.

Niebezpieczne warunki w Tatrach

W Tatrach Słowackich doszło do kilku dramatycznych incydentów z udziałem polskich turystów. W jednym z przypadków, para Polaków utknęła w masywie Kończystej. Dzięki precyzyjnym informacjom GPS, ratownicy z Horskiej Záchrannej Służby zlokalizowali ich i bezpiecznie sprowadzili do schroniska nad Popradzkim Stawem.

Inny incydent dotyczył Polki z dwójką dzieci, którzy utknęli w okolicach Przełęczy Rohatka. Zaskoczeni trudnymi warunkami pogodowymi, nie byli w stanie wrócić o własnych siłach. Ratownicy HZS przeprowadzili pieszą akcję ratunkową, sprowadzając ich do schroniska Zbójnickiego.

Tragiczny wypadek miał miejsce na szlaku prowadzącym na Krywań, gdzie dwóch polskich turystów zostało porażonych piorunem. Jeden z nich zginął na miejscu, drugi został przetransportowany do szpitala w Popradzie.

Słowackie służby ratunkowe apelują do turystów o odpowiednie przygotowanie przed wyjściem w góry. Warunki w Tatrach są zmienne i nieprzewidywalne, co często prowadzi do niebezpiecznych sytuacji. Ratownicy podkreślają znaczenie odpowiedniego sprzętu i znajomości trasy.