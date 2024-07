Pożary w wakacyjnym raju. Nagła ewakuacja Polaków

- Wczoraj miała miejsca prewencyjna ewakuacja 362 naszych klientów przebywających w rejonie Kardameny. Klienci zostali ewakuowani do miejscowości Antimachia (stadion, szkoła, parking przy wiatrakach Mylos), gdzie zapewniono wodę i kanapki oraz dostęp do toalet - przekazała PAP we wtorek Ewa Maruszak z biura podróży ITAKA.