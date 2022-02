Polscy piłkarze nie polecą do Moskwy? Wymowny komentarz z PiS

Czy reprezentacja Polski powinna pojechać na baraż z Rosją do Moskwy? - To oczywiście jest kwestia drugo- lub trzeciorzędna w całej tej sytuacji, ale uważam, że obok sankcji gospodarczych i finansowych należałoby również brać pod uwagę sankcje prestiżowe, czyli np. wykluczenie Rosji z różnego rodzaju rozgrywek sportowych, które mają ten walor, że mogą się nawet nieco bardziej przebić do świadomości rosyjskiego społeczeństwa - komentował w programie "Tłit" Wirtualnej Polski wicerzecznik PiS Radosław Fogiel. - Nie można traktować bandytów, kraju, który łamie prawo międzynarodowe, jako partnera na boisku. Z jednej strony obserwujemy przemarsz wojsk przez wschodnią Ukrainę, z drugiej mamy udawać, że jest to sportowa gra "fair play" i nic złego się nie dzieje? - kontynuował. Fogiel zaapelował, by stanowisko PZPN w tej sprawie było "wyważone". - To jest samorządny związek, będzie podejmował własne decyzje, ale przecież nikt nie jest samotną wyspą, chyba wszyscy - również w PZNP - widzą i rozumieją, jaka jest sytuacja - podsumował wicerzecznik PiS.