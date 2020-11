Polscy neonaziści rozpracowani. "Club 28 i fani Hitlera"

Polscy neonaziści - inaczej niż jeszcze 20 lat temu - ściśle współpracują z podobnymi organizacjami z całego świata. "To międzynarodowa siatka, której członkowie nawzajem się wspierają, odwiedzają i bywają nawet na swoich ślubach" - pisze Jacek Harłukowicz w "Gazecie Wyborczej". Reporter przez 1,5 roku dokumentował aktywność i kontakty neonazistów z Polski.

Z ustaleń dziennikarza wynika, że polscy neonaziści działają jako Club 28. Nieoficjalna struktura zrzesza do kilkudziesięciu ekstremistów z niemal wszystkich regionów kraju.

Działają m.in. w Gdańsku (np. Olgierd L. i Grzegorz H.), Lublinie (Wojciech C. ps. "Ciepły"), Opolu (Tomasz B., Artur K. i Maciej L.) czy we Wrocławiu (Grzegorz J. i Marek B.). Wśród liderów neonazistowskiego podziemia są też: "Słowik" z Bielawy, "Dziki" z Dzierżoniowa, Filip F. z Gliwic i małżeństwo: Przemysław i Katarzyna Ś. z Częstochowy.

Większość z osób opisywanych przez "GW" pozostaje w zainteresowaniu służb. Część w przeszłości odpowiadała za wzywanie do nienawiści rasowej i religijnej czy propagowanie nazizmu i faszyzmu. Najczęściej to ludzie związani ze środowiskiem nazi skinheadów.

Polscy neonaziści rozpracowani. Club 28 w międzynarodowej siatce

Neonaziści z Europy przyjeżdżali do Polski na spotkania - m.in. przy okazji kilkunastu koncertów. To dzięki nim polscy fani Hitlera zostali włączeni w światową sieć neonazistów "Blood and Honor" - twierdzi autor materiału.