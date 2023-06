Polscy kurierzy oszukani w Berlinie. "Pieniądze miały być lada dzień"

Następnie sprawy potoczyły się bardzo szybko, jak mówi inny z poszkodowanych polskich kierowców. 3 maja poinformowano ich, że firma zostanie zamknięta. Stało się to już dwa dni później. Od razu musieli zdać samochody i urządzenia do skanowania paczek Amazona. – I to by było na tyle. Z dnia na dzień zostaliśmy bez pracy i bez pieniędzy. Firma jest mi winna około czterech tysięcy euro z tytułu wynagrodzenia i niewykorzystanego urlopu – mówi.