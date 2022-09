Polscy kryminaliści na Wyspach. Ponad 60 deportowanych w jednym tygodniu

Z kolei Minnie Rahman z Połączonej Rady ds. Opieki Społecznej Imigrantów nazwała plan "niemoralnym i manipulacyjnym", który jest równoznaczny z szantażowaniem innych państw. - Oznaczałoby to, że pracownikom, turystom, studentom i naukowcom można odmówić wjazdu do Wielkiej Brytanii, jeśli rządy tych państw nie podpiszą umów z Wielką Brytanią w sprawie ekstradycji. Zagrozi to naszym relacjom z innymi krajami i prawdopodobnie doprowadzi to do jeszcze większej dyskryminacji osób ciemnoskórych, które chcą przyjechać do Wielkiej Brytanii - powiedziała.