Skandal na Wyspach. Kenijscy zbieracze herbaty idą do sądu. Mówią o wyzysku

Musieli oni pracować do 12 godzin dziennie przez sześć dni w tygodniu, nosząc na plecach ciężkie kosze z zerwanymi liśćmi herbaty. Transport ładunków, czasem ważących nawet do 66 funtów (ok 30 kilogramów) odbywał się na nierównym terenie, co dodatkowo obciążało robotników.