Polscy dziennikarze trafili do więzienia w Syrii. "W 24-osobowej celi były 53 osoby"

Dwóch współpracowników TVP została zatrzymana przez funkcjonariuszy reżimu Assada i trafiła do więzienia pod zarzutem nielegalnego pobytu w Syrii. - Jestem bardzo, bardzo zmęczony, wyczerpany. Ale poza tym czuje się dobrze. Cieszę się, że jestem w Polsce – mówi Wirtualnej Polsce Witold Repetowicz, który kilka godzin temu wrócił z Syrii. Dziennikarz zdradza, jakie warunki panował w więzieniach, w których przebywał.

- Jestem bardzo, bardzo zmęczony, wyczerpany. Ale poza tym czuje się dobrze. Cieszę się, że jestem w Polsce. Przebywaliśmy w dwóch więzieniach. Pierwsze, jak na Syrię, miało dobre warunki. W 24-osobowej celi były 53 osoby. Mieliśmy dostęp do świeżego powietrza, można było pospacerować. Raz na tydzień był prysznic - mówi nam Repetowicz.

Gorzej było w drugim więzieniu, należącym do Muhabaratu, czyli syryjskiej bezpieki. – Przez cały czas przebywaliśmy w celi pod ziemią. Był tylko mały wylot powietrza, przez który było tylko widać, czy jest dzień czy noc. Przez całą dobę było łączone bardzo silne światło w celi. Przebywaliśmy tam 18 dni. Wypuszczono nas na dwór raz na 15 minut – o[powiada współpracownik TVP.

Bezpośrednim powodem zatrzymania był fakt, że ekipa TVP nie miała zezwolenia syryjskiego ministerstwa informacji na działalność dziennikarską. Repetowicz przyznał, że nie posiadali odpowiednich zezwoleń. - Nie mieliśmy wiz. Dostaliśmy się do Syrii przez nieoficjalne przejście graniczne. W moim fachu wypadki się zdarzają. Miałem świadomość, że coś może pójść nie tak, ale uważam, że w tej pracy trzeba podejmować ryzyko – mówi. Dziennikarz przyznaje, że to już koniec tej sprawy i nie czekają go już żadne konsekwencje.