Dramatyczny wyjazd TVP do Syrii. Pojechali bez zezwolenia. Zostali schwytali

Dwójka współpracowników TVP została zatrzymana przez funkcjonariuszy reżimu Assada i trafiła do więzienia pod zarzutem nielegalnego pobytu w Syrii. Są już bezpieczni, wrócili do Polski. Aby ich uwolnić, Ministerstwo Spraw Zagranicznych musiało użyć wszelkich wpływów dyplomatycznych i zapłacić karę - dowiadujemy się nieoficjalnie.

Kim są uwolnieniu współpracownicy TVP? Witold Repetowicz to dziennikarz portalu Defence24.pl, opisujący m.in konflikt syryjski. Seweryn Sołtys jest operatorem TVP znanym z pracy nad filmami dokumentalnymi. Obaj wybrali się do Syrii z misją relacjonowania najnowszych wydarzeń.

Ryzykanci

Z naszych informacji wynika, że wysłannicy TVP podjęli jednak ryzyko przedostania się do Syrii drogą nieoficjalną, przez terytoria kontrolowane przez siły koalicji antyrządowej. Repetowicz oraz Sołtys w listopadzie udali się do Iraku, by po dwóch tygodniach przekroczyć granice syryjską i dostać się do miejscowości Rożawa w Syrii. Te tereny kontrolują wojska Kurdyjskie. Stamtąd pochodzą ich ostatnie wpisy na Facebooku.