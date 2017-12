Ekipa TVP schwytana w Syrii. Znamy szczegóły

Dwójka współpracowników TVP została zatrzymana przez funkcjonariuszy reżimu Assada i trafiła do więzienia pod zarzutem nielegalnego pobytu w Syrii. Aby ich uwolnić, ministerstwo spraw zagranicznych musiało użyć wszelkich wpływów dyplomatycznych.

Do aresztowania ekipy TVP doszło ponad miesiąc temu. O sprawie wiedzieliśmy od dawna, ale nie ujawnialiśmy szczegółów ze względu na bezpieczeństwo dziennikarza i jego operatora.

Kim są uwolnieniu współpracownicy TVP? To Witold Repetowicz, dziennikarz portalu Defence24.pl i współpracownik tygodnika "Do Rzeczy", opisujący m.in konflikt syryjski, oraz Seweryn Sołtys - operator TVP, znany z pracy nad filmami dokumentalnymi. Obaj wybrali się do Syrii z misją relacjonowania najnowszych wydarzeń.