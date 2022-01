Polsce grozi Polexit? Ekspert mówi o "pustych fajerwerkach"

Podczas Debaty Geopolitycznej Wirtualnej Polski obecni w studiu eksperci zastanawiali się, jaka przyszłość czeka Unię Europejską. Czy w 2022 roku Polexit stanie się realny? - Nie ma żadnej możliwości Polexitu. Państwo polskie funkcjonuje w systemie gospodarki unijnej i to są takie siły strukturalne, które zmiotą każdy rząd, który będzie chciał to zmienić - powiedział specjalista od obronności i geopolityki Jacek Bartosiak. Podkreślił, że antyunijne wystąpienia niektórych polskich polityków to tylko "puste fajerwerki". - Polska żyje ze współpracy z państwami systemu europejskiego - tłumaczył ekspert. Głos zabrała też prof. Katarzyna Pisarska z Fundacji Kazimierza Pułaskiego. - Każdy dzień opowiadania przez rządzących, że Unia Europejska to jest jakaś grupa państw, które się przeciwko nam zmówiły i chcą jak najgorzej dla Polski, to jest jak gotowanie żaby - stwierdziła Pisarska,