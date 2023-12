Polsat zerwał umowę z kabaretem. Górski ujawnia szczegóły

W listopadzie Polsat zerwał umowę z Kabaretem Moralnego Niepokoju. W rozmowie z WP Robert Górski przyznał, że nie wie do końca, co się wydarzyło. - Chociaż coraz więcej się domyślam, że inne interesy wzięły górę i nasz kabaret nie był najważniejszy dla władz stacji - mówił rozmówca Patrycjusza Wyżgi. - Chyba padliśmy ofiarą pewnego bałaganu, który tam zapanował, bo można było to inaczej rozegrać. Po prostu pewnego dnia dowiedzieliśmy się, że dalszej emisji nie będzie, że kolejny odcinek nie zostanie wyemitowany, nie wiadomo, co z resztą - mówił. Dodał, że zgodnie z umową i tak musieli nakręcić pozostałe odcinki i wyraził nadzieję, że kiedyś zostaną one wyemitowane. Przyznał, że nie czuje się represjonowany politycznie. - Mamy jakiś szczególny rok, że wszedłem w konflikt z jedną telewizją, potem z drugą telewizją - mówił.

