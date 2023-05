Polowanie żarłacza białego. Turyści uchwycili rzadki widok

Turyści w trakcie rejsu po półwyspie Cape Cod w USA byli świadkami rzadkiego widoku. Gdy statek płynął po oceanie, nagle pojawił się rekin. Był to żarłacz biały, który zapolował na fokę. Wszystko odbyło się na oczach turystów, którzy od razu wyciągnęli telefony, by to nagrać. Agencja AP udostępniła jedno z nagrań z tego rejsu. Widać na nim, że rekin rozrywa na kawałki swoją ofiarę, a następnie ją zjada. Do wszystkiego doszło niecałe 7 km od wybrzeża, z kolei Michelle Silva, pracownik z firmy Dolphin Fleet Whale Watch, który był wówczas na pokładzie powiedział agencji AP, że rzadko zdarza się, aby turyści na statkach obserwujących wieloryby dostrzegali rekiny i prawie niespotykane jest, aby świadkowie obserwowali je żerujące.