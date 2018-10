Połowa Polaków nie chce powrotu Donalda Tuska. Nowy sondaż

Coraz częściej mówi się o możliwym starcie Donalda Tuska w wyborach prezydenckich. Ciepło o przewodniczącym Rady Europejskiej wypowiada się Grzegorz Schetyna. Ale z sondażu Instytutu Badań Pollster dla "Super Expressu" wynika, że Polacy nie są do tego pomysłu przekonani.

Już kilka miesięcy temu przewodniczący PO powiedział, że jeśli jego partia po przyszłorocznych wyborach stworzy rząd, to Donald Tusk w 2020 r. będzie wspólnym kandydatem szerokiego obozu opozycji. Po wyborach samorządowych zapytany znowu o ewentualny powrót Donalda Tuska w roli kandydata na prezydenta odparł, że służyłoby to "odbudowaniu prestiżu i wizerunku Polski", bo nie ma lepszej osoby, żeby móc to zrobić.