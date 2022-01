Połowa Niemców wzdychała do seksbomby z Polski. Ale Danuta Lato zmieniła zajęcie

Historia Danuty Lato z pewnością nadaje się na film, i to pełnometrażowy. Kobieta urodziła się 25 listopada 1963 roku w podkarpackiej wsi Szufranowa. To właśnie tam dorastała. Nic nie wskazywało na to, że zrobi wielką karierę. Do pewnego wieku kompletnie niczym się nie wyróżniała. Przełom nadszedł, gdy skończyła 19 lat i jej biust nagle powiększył się o kilka rozmiarów. Dla młodej kobiety początkowo był to wielki problem.