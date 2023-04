Polka żyje w Szanghaju. "Decydowano się na bardzo niehumanitarne metody"

- Praca w chińskiej fabryce 14 godzin na dobę z jednym dniem wolnym w miesiącu. Albo w restauracji od otwarcia do zamknięcia z dwoma wolnymi dniami. To są warunki, które czekają na migrantów z biednych prowincji - mówi w rozmowie z Wirtualną Polską Weronika Truszczyńska, gościni podcastu "One mają głos". Opowiada też, jak wyglądała pandemia w Chinach.