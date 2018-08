Polka przeżyła katastrofę śmigłowca w Kirgistanie, ale jest sparaliżowana. Chcą ją ściągnąć do kraju

Na początku lipca Anna Lulkiewicz przeżyła katastrofę śmigłowca transportującego turystów do bazy Tien-Szan w Kirgistanie. Od miesiąca leży sparaliżowana od pasa w dół w kirgiskim szpitalu. Jej znajomi zorganizowali zbiórkę i chcą ściągnąć ją z powrotem do Polski. Polka ma obrażenia kręgosłupa i uszkodzony rdzeń kręgowy.

Do wypadku doszło 9 lipca br. w Kirgistanie . Helikopter transportujący turystów do bazy w górach Tien-Szan w Kirgistanie rozbił się przy lądowaniu w okolicach szczytów Khan Tengri i Pik Pobiedy, tuż przy granicy z Chinami. To był regularny lot organizowany przez kirgiską agencję turystyczną do ich bazy namiotowej. Takie loty odbywają się dwa-trzy razy w tygodniu.

Oficjalną przyczyną katastrofy był silny wiatr. Świadkowie mówią jednak o błędzie pilota i źle przygotowanym lądowisku. Mężczyzna próbował opanować śmigłowiec, jednak stracił równowagę. Przy próbie podniesienia maszyny zahaczył o skałę i spadł do niecki polodowcowej. To prawdopodobnie uratowało turystów przed wybuchem.

Próbowano ją zoperować, ale jej organizm źle reagował na narkozę. W tym celu sprowadzono neurochirurgów z rosyjskiego Sankt Petersburga, którzy specjalnie przylecieli do Biszkeku, stolicy państwa. Kobieta była ubezpieczona, jednak nieudana próba zabiegu i przeciągający się pobyt wyczerpały dostępne środki. Jej przyjaciele zorganizowali dla niej zbiórkę, aby sprowadzić Anię z powrotem do Polski , ponieważ ani ona, ani jej rodzina nie dysponują tak dużą ilością gotówki.

Aby dać Polce szansę trzeba sprowadzić ją do kraju i oddać pod opiekę lekarzy, którzy dysponują podobnym sprzętem do tego na OIOM-ie. Koszt takiego przelotu to 216 tys. zł. Warunki w szpitalu w Kirgistanie pozostawiają sporo do życzenia. Nie ma tam specjalistów, kobieta nie jest regularnie badana, zdarzają się przerwy w dostawie prądu. Mimo to turystka za każdy dzień musi płacić 1000 dol., a koszty rosną z dnia na dzień.