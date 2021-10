Polityk Ziobry ma pretensje do TK. "To rozzuchwala brukselskich urzędników"

Trybunał Konstytucyjny po raz czwarty przerwał rozpatrywanie wniosku premiera ws. zasady wyższości prawa unijnego nad krajowym. Kolejne posiedzenie w tej sprawie jest zaplanowane 7 października. W programie "Newsroom" WP Michał Wójcik z Solidarnej Polski stwierdził, że jest tym zaskoczony. Minister ocenił, że kolejne odraczanie "nie jest dobre". - Czas ma tutaj znaczenie dlatego, że to rozzuchwala brukselskich urzędników. Oni żądali - mówię tutaj o panu Reyndersie (komisarz ds. sprawiedliwości - red.) - żeby wycofano ten wniosek z Trybunału Konstytucyjnego. To skandaliczna i niespotykana rzecz - zaznaczył Michał Wójcik. Polityk Solidarnej Polski wskazał również, że - według niego - sprawa nie jest trudna do rozstrzygnięcia, bo najważniejszym dokumentem w Polsce jest Konstytucja. - TK orzekał już to w ciągu ostatnich 20 lat. Nie ma powodu, żeby odraczać i się zastanawiać. Po prostu Konstytucja jest ważniejsza i koniec kropka - dodał minister.