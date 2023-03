Polityk uderza w PiS. "Ludzie nie mają za co żyć"

Główny Urząd Statystyczny poinformował, że ceny towarów i usług konsumpcyjnych w lutym 2023 r. wzrosły rdr o 18,4 proc., a w porównaniu z poprzednim miesiącem wzrosły o 1,2 proc. Rządzący przekonują jednak, że od kolejnego miesiąca sytuacja zacznie się poprawiać. - Nie wierzę w to, bo już to słyszałem kilka razy. Nie jest lepiej, a coraz gorzej. Rząd kompletnie nic nie robi, aby z inflacją walczyć - mówił w programie "Newsroom" WP sekretarz generalny PO Marcin Kierwiński. - Ludzie bankrutują, odchodzą z kwitkiem z kolejki w sklepie, aptece, bo nie mają za co żyć. Jeżeli chodzi o najpotrzebniejsze towary, które kupujemy codziennie, to inflacja przekracza 40 proc. - kontynuował polityk opozycji. Zapewnił, że gdy Platforma wygra wybory, to rozpocznie walkę z inflacją. - Odblokujemy pieniądze europejskie - wskazał.