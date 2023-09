Polityk PO grozi “rosyjskiej” komisji. “Jest wiele sposobów”

Sejm powołał do życia Komisję do spraw badania wpływów rosyjskich. Niebawem rozpocznie ona prace. Poseł PO Marcin Kierwiński w programie "Tłit" mówił o tym, jak przyszły rząd Donalda Tuska upora się z nią po ewentualnym zwycięstwie w najbliższych wyborach. - Jestem głęboko przekonany, proszę potraktować to jako zobowiązanie, nie będą nawet chwili w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów po zwycięstwie opozycji. Jest na to wiele sposobów. Mogę też pana zapewnić, że ci ludzie (członkowie “rosyjskiej” komisji – red.) będą sami chcieli stamtąd odejść. Będziemy egzekwować wszystkie przepisy – subtelnie groził polityk.

