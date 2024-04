Polityk PiS przyznaje. "Już trwają rozmowy z Konfederacją i PSL"

Michał Moskal z Prawa i Sprawiedliwości nie ma wątpliwości, kto wygrał wybory samorządowe. - To pokazują wyniki. Tak samo jak w wyborach parlamentarnych największa liczba obywateli zadecydowała, że to PiS powinno rządzić - powiedział w programie "Poranek Wyborczy" w Wirtualnej Polsce. Stwierdził, że w tej chwili, po wyborach parlamentarnych "mamy bardzo złą koalicję, która nie jest związana z PiS, która rządzi Polską". - To, co pokazują te wybory, to jest to, że Polacy odrzucili politykę prowadzoną przed Donalda Tuska - mówił polityk PiS. - To, jak się to okaże w sejmikach, to się okaże, przed nami rozmowy koalicyjne - powiedział. Przekazał, że na Lubelszczyźnie trwają już rozmowy koalicyjne między PiS a Konfederacją i PSL.

Rozwiń