Polityk PiS o "lex TVN": Ludzie z niewiedzy wyszli na ulice

Sejm przyjął "lex TVN", które zmusić ma właściciela stacji - firmę Discovery - do sprzedaży udziałów. - To nie ma nic wspólnego z zamachem na TVN - stwierdził w programie "Newsroom" WP Henryk Kowalczyk, wicepremier i minister rolnictwa, zaznaczając, że przyjmie zaproszenie ze stacji TVN, jeśli takie się pojawi. Przekonywał również, że protesty w obronie wolności mediów zgromadziły ludzi, którzy nie wiedzą, jakie zmiany zakłada forsowana przez PiS nowelizacja ustawy o KRRiT. - To jest manipulacja, bo powinno się wyjaśnić, na czym polega zmiana - mówił Kowalczyk, powtarzając, że protestujący wyszli na ulice z niewiedzy. Pytany o oczekiwania wobec prezydenta Andrzeja Dudy, gość Mateusza Ratajczaka powiedział, że uszanuje każdą decyzję głowy państwa ws. "lex TVN", także zawetowanie ustawy.