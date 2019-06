Polityk PiS miał dać pracę działaczowi. Łączy ich niespłacony kredyt na studio nagrań

Młody działacz PiS miał dostać pracę w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach, żeby komornik nie wskoczył na pensję Andrzeja Bętkowskiego, marszałka województwa. Oprócz sympatii i wspólnych poglądów obu mężczyzn łączy niespłacony kredyt na studio nagrań.

O tej historii chichoczą urzędnicy w Kielcach i Skarżysku-Kamiennej. Mateusz Kuna, działacz i sympatyk PiS, kilka tygodni temu rozpoczął pracę w Urzędzie Marszałkowskim. Nie ma specjalnych kwalifikacji. To były przedstawiciel handlowy, który został pracownikiem oddelegowanym do gabinetu marszałka województwa. Doradza politykowi w sprawach PR. Obaj znają się od kilku lat. Łączy ich coś więcej - niespłacony kredyt, który miał sfinansować studio nagrań.

Wsparcie na starcie - 80 tys. zł

Firma wkrótce potem splajtowała (zapis o likwidacji znajdujemy w rejestrze działalności gospodarczej CEIDG), a jej założyciel rozpoczął pracę jako kierowca w firmie zajmującej się handlem plastikiem. Do spłaty pozostało jednak kilkadziesiąt tysięcy złotych. Urzędnicy zajmujący się rozliczeniem kredytów dla początkujących przedsiębiorców mieli nerwowo zareagować na opóźnienie w spłacie. Wysłali ponaglenie do przedsiębiorcy. Kiedy ten nie odpowiadał, windykacja rzekomo zagroziła portfelowi polityka PiS.

Jak dostać pracę w urzędzie? Koledzy dzwonią i przekonują

W rozmowie z WP Mateusza Kuna potwierdził, że zdarzyło mu się opóźnienie w spłacie kredytu. Za to teraz raty spłaca bez problemów. Stanowczo zarzecza, że dostał pracę, by móc spłacać kredyt. - Moi koledzy z Prawa i Sprawiedliwości zachęcili mnie do pracy w Urzędzie Marszałkowskim. Przekonali mnie, choć tak naprawdę nie opłaca mi się to pod względem finansowym. Jako przedstawiciel handlowy zarabiałem więcej - tłumaczy.