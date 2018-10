Boją się PiS-owskiej miotły kadrowej. Powstanie raport "o pokojowym przekazaniu władzy" w Kielcach

- Zostały nam kilka tygodni pracy! 16 listopada kończy się kadencja tego sejmiku i zacznie się czyszczenie stanowisk - skarżą się pracownicy urzędu marszałkowskiego w Kielcach. To miasto, gdzie w wyborach do sejmiku województwa zwycięstwo odniosła parta Prawo i Sprawiedliwość.

Po 4 latach rządów Polskiego Stronnictwa Ludowego teraz to Prawo i Sprawiedliwość zdobyło większość mandatów w sejmiku woj świętokrzyskiego. Podana wstępnie liczba 17 mandatów pozwala na samodzielne rządy. Gruchnęła plotka, że politycy zwycięskiego ugrupowania zaraz po wymianie zarządu województwa zaczną czyścić również z podległe sejmikowi instytucje. Do przejęcia jest 5 szpitali, pogotowie, cztery muzea, teatr, filharmonia, samorządowe urzędy od dróg, melioracji oraz biuro rozwoju regionalnego.

- Chcemy ciężko pracować dla świętokrzyskiej ziemi. Mamy pomysł na to, jak wyrwać piękne województwo świętokrzyskie z niemocy Polskiego Stronnictwa Ludowego - powiedział poseł Krzysztof Lipiec, szef struktur PiS w regionie. Oskarżył przy tym Adama Jarubasa z PSL (marszałek województwa), że doprowadził do sytuacji, w której świętokrzyskie jest najszybciej wyludniającym się województwem w kraju, najgorzej wykorzystuje unijne środki, przez co grozi mu utrata 88 mln euro. Wcześniej Jarubas porównał kandydatów PiS, do plemienia Hunów, gotowych do barbarzyńskiego najazdu po wyborach.