Telus musi oddać ziemię. "Niech mi dadzą dwa lata"

Podkreśla, że ta sytuacja "zmusza go do oddania koni na rzeź". - Ja nie chcę się poddać i tego zrobić. Nigdy nie oddałem koni na rzeź. To polityczny nakaz, nic więcej. Dlaczego mam na tym cierpieć ja, moja rodzina i do tego jeszcze konie?! - stwierdza oburzony parlamentarzysta.