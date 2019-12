Polityk Nowej Prawicy z zarzutami. Powodem pornografia

Po sieci krążyły screeny jego rozmów z nieletnią. Teraz Artur H., polityk Nowej Prawicy, usłyszał zarzuty. Sam nie przyznaje się jednak do posiadania i rozpowszechniania dziecięcej pornografii.

Posiadanie i rozpowszechnianie dziecięcej pornografii - za to polityk Nowej Prawicy i kandydat do Rady Miasta Rzeszowa usłyszał zarzuty. Artur H., który był kandydatem w wyborach samorządowych, miał "flirtować z 14-latką". On jednak nie przyznaje się do winy. Grozi mu pięć lat pozbawienia wolności.