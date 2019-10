Polityk Koalicji Obywatelskiej krytykuje Petru i Schetynę

- Ryszard Petru był jedną z osób, które próbowały coś zdziałać w PO, i został bardzo nieładnie potraktowany - stwierdza były poseł Nowoczesnej Jerzy Meysztowicz. Polityk krytykuje liderów opozycji.

- Sam zaczął się traktować jak lider, a w takiej sytuacji od śmieszności dzieli polityka bardzo cienka linia. Niektórzy uznali, że pierwszym symptomem, iż Ryszard Petru nie wyczuwa tych niuansów, było jego mało fortunne orędzie do narodu przed świętami Bożego Narodzenia w 2015 r.. Ryszard nagrał wystąpienie, w którym wprost oświadczył, że jest liderem opozycji, i niestety otarł się o śmieszność - opowiada Jerzy Meysztowicz w wywiadzie dla "Plus i Minus" dziennika "Rzeczpospolita".

Meysztowicz mówi, że gdy dołączał do Platformy Obywatelskiej w 2009 r., myślał, że zrobi coś pożytecznego dla Polski. - Bardzo się zawiodłem - przyznaje i tłumaczy, że Platforma, choć odwoływała się do "przedsiębiorczości i ciężkiej pracy Polaków" to "zbyt mało się tą grupą zajmowała". - Myślę, że po prostu nikomu się nie chciało. W pewnym momencie PO nie miała nic do zaoferowania. Ludzie myśleli, że ten projekt będzie się toczył siłą rozpędu. Michał Boni przygotował świetną strategię "Polska 2030", z której nikt nie skorzystał. To samo było z moimi pomysłami - mówi polityk.