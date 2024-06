Intratna propozycja dla polityków Razem. Jest reakcja

- Jako Lewica złożyliśmy partii Razem propozycję wejścia do rządu, zaoferowałem Adrianowi Zandbergowi swoje miejsce. Nie zgodzili się - przekazał we wtorek wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. - Lewica przyszła do rządu, by zmieniać Polskę. Jeśli ktoś nie chce, znaczy, że się boi - ocenił. Z nieoficjalnych informacji wynika, że na fotel wiceministra w rządzie Donalda Tuska mogła liczyć także posłanka Lewicy Paulina Matysiak. - Czy to jest prawda, że dostała pani taką propozycję? - z takim pytaniem Michał Wróblewski zwrócił się do samej zainteresowanej w programie "Tłit". - Nie. Nie miałam takiej propozycji, nigdy taki temat nie padł w żadnej z rozmów. Nie było nawet takich sugestii, więc te informacje są nieprawdziwe - zapewniła posłanka Paulina Matysiak.