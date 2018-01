Politycy znów w formie. Ostra wymiana zdań w sieci

Po kilkunastu godzinach przerwy politycy znów wracają do akcji. Wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki prosi sylwestrowiczów, by bez kolejki wpuścili do toalety posła Michała Szczerbę. Odpowiada mu Borys Budka, pisząc o przegranej walce resortu z dopalaczami.

Patryk Jaki miał nietypową prośbę do internautów. Doczekał się odpowiedzi (East News, Fot: Maciej Luczniewski/REPORTER)

W sylwestra wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki złożył na swoim profilu na Twitterze życzenia internautom, a potem opublikował nieoczekiwana prośbę. "W 2018 roku dają nowe legitymacje poselskie. Więc kto zobaczy posła Szczerbę, niech puści go do WC przodem. Jego legitymacja będzie nieaktualne" - napisał Jaki.

W ten sposób szef komisji weryfikacyjnej ds. reprywatyzacji nawiązał do wydarzeń, które miały mieć miejsce w lipcu 2017 r., podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy. Poseł PO miał skorzystać z toalety omijając kolejkę.

Wpis ten skomentowało wielu internautów. Jednym się podobał, inni uznali, że wiceministrowi sprawiedliwości takie posty nie przystoją.