"Politycy w sędziowskich togach". "FAZ" o nowych członkach TK

PiS powołało byłych posłów do Trybunału Konstytucyjnego, choć zapowiadało odpolitycznienie sądownictwa - pisze "Frankfurter Allgemeine Zeitung". Stanisław Piotrowicz i Krystyna Pawłowicz pojawiają się w artykule zatytułowanym "Politycy w togach".

"Reforma ta została rozpoczęta cztery lata temu, co uzasadniano właśnie tym, że sądownictwo musi zostać odpolitycznione. A jednak dwoje z trojga nowych sędziów Trybunału Konstytucyjnego było do jesiennych wyborów posłami partii rządzącej PiS. Oboje mają 67 lat i według przedstawionej przez opozycję ekspertyzy w ogóle nie powinni byli kandydować na dziewięcioletnią kadencję sędziów TK. To jednak nie przeszkodziło większości PiS w Sejmie wybrać ich do Trybunału Konstytucyjnego" - relacjonuje niemiecki dziennik.