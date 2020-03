Politycy w obliczu koronawirusa. Sondaż IBSP dla programu WP #Newsroom

opowiedz nam proszę jak Polacy oceniają działania rządu w walce z Korona wirusem i to pierwsze informacje Polacy zdecydowanie oceniają działania rządu w stosunku do koronawirusa pozytywnie ponad 60% ocenia pozytywnie tylko 15% oceniam negatywnie zdecydowanie wśród tych pozytywnie oceniających tam jest oczywiście większość wybór oprawek prawdziwości ale to jest coś Ciekawe że wyborcy opozycji czyli opozycji w końcu Obywatelskiej lewicy w takim samym stopniu oceniają pozytywnie i negatywnie działania rządu czyli ta sprawa wyszła trochę taki tradycyjny spór polityczny czyli coś może być nie do końca polityczny tak jak w naszym kraju się udało wszystko jest polityczne tutaj pewna że ci się wymknęło spod takiej pani bardzo specyficzna mamy bardzo specyficznego sytuacje w dużo większych emocji i dużo większych skupienia się wokół działania rządu jakby jest dużo na połowę do tego żeby razem działać i wspólnie więc to jest też trochę tego przejdźmy teraz do pytania które już zahaczy o wybory prezydenckie ale ciągle jeszcze jest związane z atakiem epidemii za Pytaliście o to który z kandydatów z pisałby się najlepiej w zagrożenia epidemiologiczne co tutaj wyszło i to jest To jest bardzo ciekawe powiedz bo po pierwsze miejsce nie zaskakują Czy pierwsze miejsce zajmuje Andrzej Duda znaczy to ludzie widzą w nim Kto najlepiej poradziłby sobie z tym kryzysem też z tego względu że bardziej Duda jest prezydentem sprawuje swoją funkcję jeździ po kraju zastanawiające jest tam drugie miejsce bo na drugim miejscu jest wodę a nie Małgorzata kidawa-błońska i myślę że to jest też dosyć istotna informacja dla sztabów Jabłońskiej dla na samej kandydat ni tego względu że tak sprawdziliśmy na lektoraty partii to tylko co drugi Wyborcza koalicji Europejskiej uważa że że to jest właśnie Małgorzata kidawa-błońska a okazuje się że dużo lepiej od nie wypada Władysław kosiniak-kamysz myślę że to jest będzie miało to wpływ na wybory czy te wybory będą w maju czy na jesieni Moim zdaniem powinny być na jesieni ale na pewno temat wirusa i pandemii będzie kluczowym elementem kampanii