Politycy są zgodni. Będzie nowa ekspresówka nad morze?

Jak rzadko kiedy politycy największych ugrupowań w kraju są zgodni, że trzeba wybudować ekspresówkę Via Pomerania z Bydgoszczy do Ustki. Kluczowym argumentem może okazać się dojazd do polskiej tarczy rakietowej, która pozwoli strącać rosyjskie pociski. - Jeśli teraz nie zrobimy tej drogi, to być może nigdy jej nie zrobimy - słyszymy.