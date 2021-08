Politycy podzieleni ws. podwyżek? "Tusk zarobił tyle, na ile poseł pracowałby 68 lat"

- Uważam, że to nie jest ten czas, kiedy powinniśmy dostawać podwyżki. Podwyżki należą się pracownikom ochrony zdrowia, nauczycielom i od nich powinniśmy zacząć. (...) Parlamentarzyści powinni zarabiać więcej, ale w pandemii powinni też umieć patrzeć na grupy, które mają dużo mniej. Albo podwyższamy wszystkim, i na to Lewica by się zgodziła, albo nikomu - dodał z kolei Krzysztof Gawkowski w poniedziałkowej Rozmowie RMF FM.