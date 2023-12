Politycy PiS w TVP. Przyjechała policja

Wielu posłów PiS nie głosowało we wtorek wieczorem w Sejmie nad uchwałą ws. przywrócenia ładu prawnego oraz bezstronności i rzetelności mediów publicznych oraz PAP. Pojawili się za to w siedzibie TVP i starali się stworzyć wrażenie, że za chwilę dojdzie tam do siłowego wejścia.