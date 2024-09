Politycy PiS unikają miesięcznic. Uważają, że szkodzą wizerunkowi

Politycy PiS nie chcą się zjawiać na miesięcznicach smoleńskich. Uważają, że awantury z aktywistami szkodzą wizerunkowi partii. Frekwencja na wydarzeniach maleje. Ale Jarosław Kaczyński znalazł na to sposób, by we wrześniu wszyscy politycy zjawili się na miesięcznicy w Warszawie.