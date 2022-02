Politycy PiS szydzili z Tuska. Wiceszef PO: Widać, że zabolało

W czwartek przewodniczący PO Donald Tusk spotkał się z byłymi prezydentami Bronisławem Komorowskim i Aleksandrem Kwaśniewskim, a także z byłymi członkami rządu PO-PSL. Poruszono temat bezpieczeństwa narodowego i rosnącego napięcia na Wschodzie. Z wydarzenia zakpili niektórzy politycy PiS. "Czy to jest jakieś alternatywne państwo? Kim jest obecnie D. Tusk?" - pytał na Twitterze wicemarszałek Senatu Marek Pęk. O komentarz do sprawy poprosiliśmy Cezarego Tomczyka. - Widać, że zabolało. Rozumiem, że PiS jest w bardzo trudnej sytuacji i widzimy, że rząd się sypie, jeden minister wzywa do dymisji drugiego - powiedział wiceprzewodniczący PO w programie "Tłit" WP. Posła zapytaliśmy także, czy jeśli PO wygra kolejne wybory, to Tusk znów zostanie premierem. - Kiedy ktoś bierze odpowiedzialność za partię, to musi brać pod uwagę to, że zostaje premierem. Tusk mówił to publicznie, ale i mówił też, że w tej sprawie trzeba być silnym i elastycznym. My dziś budujemy potencjał na zwycięstwo - odpowiedział Tomczyk.