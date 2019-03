Politycy oddali hołd Żołnierzom Wyklętym. Zapłonął "Ogień Pamięci"

- To świadectwo o tych, którzy mieli zostać zapomniani - mówił minister Ziobro podczas uroczystości z okazji Dnia Żołnierzy Wyklętych. Z tej okazji zapłonął "Ogień Pamięci".

1 marca obchodzony jest Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych . Ustanowił go w 2011 roku parlament. Tego dnia w 1951 roku w więzieniu na warszawskim Mokotowie, po pokazowym procesie rozstrzelano siedmiu członków niepodległościowego IV Zjazdu Głównego Zrzeszenia „Wolność i Niezawisłość”.

Podczas uroczystości obecni byli ostatni żyjący uczestnicy antykomunistycznego zrywu niepodległościowego lat powojennych. Zwrócił się do nich minister Ziobro.

- Prawda zwyciężyła, czego dowodem jest to, że tu się spotykamy. Po raz kolejny 1 marca, w miejscu, które w sposób dosłowny nasiąknęło krwią Żołnierzy Wyklętych. W miejscu, którego mury widziały oprawców i zbrodnie, a z drugiej strony ogromne cierpienie i ból polskich patriotów, żołnierzy do końca wiernych zasadzie Bóg, Honor, Ojczyzna, marzących o wolnej, suwerennej Polsce - mówił Ziobro.

- To świadectwo o tych, którzy mieli zostać zapomniani. Kiedy w maju 1945 roku Niemcy podpisywały akt kapitulacji, kiedy w krajach Zachodniej Europy fetowano zwycięstwo, tu na tej ziemi, w Polsce, niestety wojna się nie skończyła. Tu dalej Polacy czuli smak goryczy, bólu i cierpienia. Ci, którzy mieli odwagę upominać się o wolną Polskę. Czynili to przez działania w sferze polityki, edukacji, a także czynu zbrojnego. Mieli heroiczną siłę, odwagę, serce, by przeciwstawić się ogromnej złej mocy, która wówczas opanowała Polskę, sowieckim najeźdźcom i tworzącej się bezpiece – dodał.