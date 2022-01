Politycy nie będą zadowoleni. Tak oceniają ich Polacy

Na miejscu piątym uplasowały się ponownie (i znów ex aequo) Kościół i Senat. Obie te instytucje zgromadziły po 49 proc. negatywnych ocen. Gdyby jednak o miejscu w zestawieniu decydować miał jedynie odsetek odpowiedzi "zdecydowanie źle", to palmę pierwszeństwa otrzymałby Kościół (oceniło go tak 28 proc. ankietowanych, Senat zgromadził 23 proc. takich ocen).