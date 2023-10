Politycy Konfederacji wspierają Rosję? Bosak zabrał głos

W tym kontekście Bosak zaznaczył też, że przedstawiciele Konfederacji "mają swoje zastrzeżenia, co do sposobu gospodarowania pieniędzmi i środkami publicznymi przez rząd". - Uważamy, że jest rozrzutny, prowadzi głupią i nieskuteczną politykę. Nie mamy jednak wątpliwości, co do tego, co jest w naszym interesie, czyli kto powinien tę wojnę przegrać. My życzymy Rosji wszystkiego najgorszego, jeśli chodzi o ich imperialną politykę - podsumował.