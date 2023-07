Politico ujawnia: Chiny potajemnie wysyłają sprzęt wojskowy do Rosji

Rosja jest w pełni świadoma luki w Chinach i wykorzystuje ją do kupowania zachodnich technologii do prowadzenia wojny z Ukrainą, co potwierdzają analizy Instytutu KSE, think tanku stowarzyszonego z Kijowską Szkołą Ekonomiczną. Chiny zapewniły wprawdzie, że "nie udzielają i nie udzielą Rosji śmiercionośnej pomocy do użycia na Ukrainie", jednak fakty są inne.