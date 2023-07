"Rosja już przegrała wojnę". Jasny głos z USA [RELACJA NA ŻYWO]

Wojna w Ukrainie trwa. Niedziela to 515. dzień rosyjskiej inwazji. Antony Blinken w wywiadzie dla CNN stwierdził, że "Rosja już przegrała wojnę". - Celem było starcie Ukrainy z mapy (...) i włączenie do Rosji. To spełzło na niczym już dawno temu - mówił sekretarz stanu USA. Jego zdaniem wojna potrwa jeszcze "kilka miesięcy". Śledź relację na żywo Wirtualnej Polski.