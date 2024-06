Policzyli głosy na statkach. Zaskakujący zwycięzca

W wykazie na tegoroczne wybory znalazły się trzy statki i cztery platformy wydobywcze i wiertnicze: Baltic Beta, Lotos Petrobaltic, Petrobaltic oraz Petro Giant należące do spółki Lotos Petrobalitc z Grupy Orlen. Dwa statki należą do Uniwersytetu Morskiego w Gdyni - to Dar Młodzieży i Horyzont II oraz Oceanograf z Uniwersytetu Gdańskiego.