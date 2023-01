"Policzek dla Putina". Niemcy nie mają złudzeń

Zapowiedź przekazania Marderów i innych wozów bojowych pokazuje też wyraźnie, jak bardzo Putin mylił się co do Zachodu - ocenia stołeczna gazeta. Jej zdaniem, prezydent Rosji liczył na mroźną zimę, podczas której Europie zabraknie surowców energetycznych, a to doprowadzi do ugięcia się przed Moskwą. Determinacja zachodniej polityki, przeznaczenie dużych pieniędzy na zakupy skroplonego gazu oraz ciepła pogoda pokrzyżowały jednak władcy Kremla plany.