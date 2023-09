"Policzcie sobie ile wyciągają". Tusk w ofensywie

Dymisja Wawrzyka

Z informacji "Gazety Wyborczej" wynika, że postępowanie to prowadzi CBA i może ono dotyczyć jednego ze współpracowników wiceministra oraz utworzonego w Łodzi Centrum Decyzji Wizowych. W tle chodzi o sprowadzenie do Polski kilkuset tysięcy migrantów, co kilka tygodni temu zarzucał rządowi Tusk. Po ujawnieniu sprawy, Kaczyński kazał zmienić podjęte wcześniej decyzje.