Policyjny pościg w Orłach zakończony dachowaniem. Ranny policjant

Policyjny pościg koło Przemyśla

Skradzionym pojazdem kierował 42-letni mieszkaniec Zakopanego. Został on zabrany do szpitala na badania. Do placówki medycznej trafił także policjant. Radiowóz jechał za hondą służbowym samochodem i uderzył w drzewo. Nikt nie obniósł poważnych obrażeń.