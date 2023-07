Policyjny Black Hawk i funkcjonariusze FBI nad Bałtykiem. Pokaz kontrterrorystów

Spektakularne ćwiczenia policyjnych kontrterrorystów i lotników nad Bałtykiem wspólnie z FBI. Na miejscu pojawił się dziennikarz Wirtualnej Polski Jakub Bujnik. Pierwszy raz w historii polskiego lotnictwa policyjnego śmigłowiec Black Hawk lądował na płynącym promie pasażerskim Stena Line. - Szkolenia na Bałtyku miały na celu zgrać i sprawdzić możliwości naszych kontrterrorystów, ale także i pilotów policyjnych śmigłowców. To ćwiczenia bardzo trudne, należące do najtrudniejszych, bo prowadzone w warunkach morskich. Obejmowały one m.in. lądowanie czy desant policyjnych kontrterrorystów z policyjnego śmigłowca na platformie przeładunkowej i na platformie wiertniczej, a także po raz pierwszy na statku poruszającym się akurat z Polski do Szwecji - tłumaczył w rozmowie z WP insp. Mariusz Ciarka, rzecznik komendanta głównego policji. Szkolenie na Bałtyku trwało tydzień i obejmowało ćwiczenie desantu i ewakuacji przy użyciu szybkiej liny oraz liny osobistej na okręty ratownicze należące do Marynarki Wojennej: ORP "Lech" i ORP "Piast". Kontrterroryści ćwiczyli różne warianty scenariuszy, które obejmowały m.in. doskonalenie technik desantu zespołów bojowych z pokładu śmigłowca oraz ich ewakuację na pokład statku powietrznego. Tego typu manewry odbywają się co roku. Tym razem polskim policjantom towarzyszyli także funkcjonariusze FBI.