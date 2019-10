Policyjna psycholog nie żyje. Mąż udusił ją i zakopał w garażu

Wychodzą na jaw wstrząsające okoliczności śmierci Agnieszki S. 37-letnia policyjna psycholog bydgoskiej policji zaginęła w poniedziałek. Choć na początku brano pod uwagę samobójstwo, jej były mąż w końcu przyznał, że ją udusił, a ciało zakopał w garażu.

Grzegorz J. został zatrzymany w piątek, piątego dnia poszukiwań jego byłej żony. Jak donosi "Super Express", po godzinnym przesłuchaniu przyznał się do winy.

Wymagająca psychicznie praca, porzucony samochód i zeznania byłego męża, który zarzekał się, że nie wie, gdzie jest kobieta, początkowo skierowały śledztwo na trop samobójstwa. - W poszukiwaniach brali udział nurkowie i psy tropiące, włączyli się w to również koledzy z wydziału kryminalnego - powiedział kom. Przemysław Słomski z wydziału prasowego kujawsko-pomorskiej policji.

Gdy odnaleziono zwłoki, w końcu przesłuchano Grzegorza J. W obliczu przedstawionych mu dowodów miał przyznać się do winy.

Nie wiadomo, co pchnęło mężczyznę do morderstwa. Wiadomo, że para od kilku lat była rozwiedziona, mają 7-letniego syna, którego w weekendy odwiedzał mężczyzna. Na co dzień pracował na Śląsku.