Policjantka z Polski bohaterką w Egipcie. Uratowała życie dziecku

Gdy rodzice dziecka zorientowali się, co się dzieje, zaczęli nim w panice podrzucać, co nie dawało żadnego efektu. Widząc to, sierż. Białek podbiegła i przejęła dziecko. Najpierw szybko upewniła się, czy nie da się wyciągnąć cukierka. Następnie odwróciła dwulatkę do dołu i zaczęła uderzać między jej łopatkami, uciskając jednocześnie klatkę piersiową.