Policjant z Częstochowy zachęcał do donosów na protestujących

Jego słowa wywołały kontrowersje, a wpis szybko zostały usunięty. Krótko po tym pojawił się nowy wpis: "wczorajszy wpis był odpowiedzią na zarzuty w stosunku do mojego Brata, że "jest donosicielem", nie, jest odpowiedzialny. Heppening pokazał, kto się boi...".

- Oświadczam, że w sposób stanowczy i zdecydowany: odcinam się od treści publikowanych przez mojego brata, które są w mojej opinii niefortunne i nie powinny zostać nigdy opublikowane. Skrytka pocztowa to narzędzie, które od wielu miesięcy wykorzystuję do komunikowania się z mieszkańcami z uwagi na okres pandemii, w jakim obecnie funkcjonujemy. Moim nadrzędnym celem w pracy radnego jest dbałość o interesy mieszkańców i odpowiadanie na zgłaszane przez nich prośby i postulaty. Jeśli powyższa sytuacja kogoś uraziła, to w swoim imieniu przepraszam” - napisał miejski radny.