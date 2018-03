Policjant uratował 63-latka. Bo dawno nie pokazywał się we wsi

Mieczysław Jaworski z Grabowa (woj. zachodniopomorskie) stracił przytomność na dwa dni, po tym jak wrócił z pracy. W jego mieszkaniu nie paliło się i było bardzo zimno. Na wpół zamarzniętego znalazł go i uratował dzielnicowy.

Mieszkający samotnie 63-latek wrócił do domu osłabiony po ciężkiej pracy w lesie - informuje "Fakt". - Nie pamiętam jak wróciłem. Postanowiłem się położyć i odpocząć, a dopiero później napalić w piecu - tłumaczy Mieczysław Jaworski.

- W domu było tak zimno jak na dworze, a mrozy dochodziły do minus 10 stopni. Pan Mietek leżał w łóżku opatulony w kożuch i ledwo co mówił. Co chwila tracił przytomność - opowiada policjant. Po 63-latka natychmiast przyjechała karetka.